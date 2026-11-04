La hospitalización a domicilio del Sergas llegará este mes a Santa Comba

Belén do Campo con representantes del Sergas CS

Los vecinos de Santa Comba podrán acceder a partir de este mes de noviembre al servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO) del Servizo Galego de Saúde (Sergas), una modalidad asistencial que permite recibir determinados cuidados hospitalarios sin necesidad de permanecer ingresado en un centro sanitario.

El Concello de Santa Comba anunció la próxima puesta en funcionamiento de este servicio en el municipio, que supondrá una ampliación de las posibilidades de atención sanitaria para los pacientes que cumplan los criterios médicos establecidos.

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La hospitalización a domicilio está dirigida a personas que, por sus circunstancias clínicas, pueden continuar recibiendo atención hospitalaria en su vivienda. Los cuidados son prestados por profesionales de medicina y enfermería, que realizan el seguimiento correspondiente.

No se trata de un servicio de atención domiciliaria convencional, sino de una alternativa al ingreso hospitalario para determinados pacientes. Su utilización depende de la valoración del equipo sanitario, que debe determinar si existen las condiciones necesarias para garantizar una atención adecuada fuera del hospital.

Esta modalidad permite que las personas atendidas permanezcan en su entorno habitual, cerca de sus familiares y manteniendo, en la medida de lo posible, sus rutinas durante el tratamiento.