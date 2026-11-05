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Santa Comba

Santa Comba reivindica el papel de las cuidadoras y la necesidad de apoyar a quienes cuidan

La concejala de Servicios Sociales, Estefanía Calvelo, participa en el VIII Encontro de Mulleres Coidadoras

A. Pérez Cavolo
05/11/2026 19:26
VIII Encontro de Mulleres Cuidadoras en las que participó Santa Comba
VIII Encontro de Mulleres Cuidadoras en las que participó Santa Comba
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El Concello de Santa Comba se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, con un reconocimiento al trabajo que desarrollan quienes atienden a personas que necesitan apoyo en su vida cotidiana. La administración local ha querido poner el foco especialmente en las mujeres, que asumen mayoritariamente estas responsabilidades, y en la importancia de visibilizar una labor que, en numerosas ocasiones, se desarrolla en el ámbito familiar y permanece fuera del reconocimiento público.

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Con motivo de esta jornada, la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Mujer, Conciliación, Bienestar y Promoción de la Salud, Estefanía Calvelo, participa en el VIII Encontro de Mulleres Coidadoras, organizado por la Fundación Mujeres. La cita está concebida como un espacio para compartir experiencias, reflexionar sobre las responsabilidades asociadas a los cuidados y reconocer la contribución de las personas que desempeñan estas tareas, tanto de manera profesional como en el entorno familiar.

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Desde el Concello destacan que esta realidad adquiere una relevancia especial en el medio rural, donde las redes familiares y comunitarias desempeñan un papel fundamental en la atención a las personas dependientes. La institución considera necesario reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes cuidan, pero también prestar atención a sus propias necesidades, resumidas en la importancia de “coidar a quen coida”.

La colaboración entre el Concello de Santa Comba y la Fundación Mujeres se mantiene desde hace tres años mediante la organización de talleres dirigidos a cuidadoras. Estas actividades buscan favorecer el encuentro entre participantes, el apoyo mutuo y el autocuidado, ofreciendo espacios en los que compartir experiencias y abordar las dificultades que pueden surgir al asumir responsabilidades de atención continuada.

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