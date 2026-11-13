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Santa Comba

Santa Comba licita obras de mejora de servicios y aceras en Santa Catalina por importe de 237.638 euros

Las empresas interesadas tienen hasta el día 9 de diciembre para presentar sus ofertas

Manuel Froxán Rial
13/11/2026 21:33
Una de las calles en las que se actuará
Una de las calles en las que se actuará
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El Concello de Santa Comba acaba de sacar la licitación la primera fase de renovación de servicios y aceras en calle Lugo y en la avenida Tomé Taboada, en Santa Cataliña. La actuación cuenta con un presupuesto máximo de 237.638,45 euros y el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre. 

Los trabajos permitirán renovar dichas infraestructuras en las dos vías. El plazo de ejecución previsto es de seis meses, una vez formalizada la contratación y firmada el acta de replanteo. 

Esta intervención está incluida en el Plan de Obras y Servicios (POS) 2026 y forma parte de las cuarenta actuaciones que el Concello de Santa Comba prevé ejecutar en los próximos meses para mejorar las infraestructuras y los servicios municipales.

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