Santa Comba licita obras de mejora de servicios y aceras en Santa Catalina por importe de 237.638 euros

Una de las calles en las que se actuará Cedida

El Concello de Santa Comba acaba de sacar la licitación la primera fase de renovación de servicios y aceras en calle Lugo y en la avenida Tomé Taboada, en Santa Cataliña. La actuación cuenta con un presupuesto máximo de 237.638,45 euros y el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre.

Los trabajos permitirán renovar dichas infraestructuras en las dos vías. El plazo de ejecución previsto es de seis meses, una vez formalizada la contratación y firmada el acta de replanteo.

Esta intervención está incluida en el Plan de Obras y Servicios (POS) 2026 y forma parte de las cuarenta actuaciones que el Concello de Santa Comba prevé ejecutar en los próximos meses para mejorar las infraestructuras y los servicios municipales.