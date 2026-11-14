El BNG de Santa Comba llevará al Parlamento los desbordamientos que sufre A Pereira en caso de fuertes lluvias

El agua anegó parte de la AC-441 Cedida

La AC-441 a su paso por la localidad xalleira de A Pereira volvió a sufrir anegamientos el pasado jueves por las fuertes precipitaciones caídas ese día. La situación volvió a provocar el lógico malestar vecinal y motivó las quejas del grupo del BNG.

Los nacionalistas señalan que el provoca no es neuvo sino que es consecuencia de "anos de abandono e de falta de actuacións" a pesar de las reiteradas denuncias de los vecinos.

Desde el BNG anuncia que la diputada de su formación Saleta Chao ya registró las correspondientes iniciativas en la Cámara gallega para exigir a la Xunta actuaciones urgentes en la AC-441, tales como limpieza de cunetas, desastacamiento de alcantarillados y mejoras en los sistemas de drenaje "para evitar que cada episodio de chuvia converta a vida da veciñanza nun problema".

Los nacionalistas también critican al Gobierno municipal, del que dicen que "non pode seguir agochado detrás das competencias doutras administracións nin mirando para outro lado mentres hai familias afectadas".