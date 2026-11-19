Los participantes en la nueva edición de de ejercicio físico de Santa Comba

Mantenerse en forma, cuidar la salud y disfrutar de la compañía de otros vecinos. Con estos objetivos, 33 personas mayores de 60 años de Santa Comba se han incorporado a un nuevo grupo de ‘Adestra a túa saúde’, una iniciativa que demuestra que nunca es tarde para apostar por una vida más activa. El programa combina la práctica regular de ejercicio físico con la oportunidad de compartir una actividad saludable en grupo, favoreciendo también las relaciones sociales entre los participantes.

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La buena acogida de esta propuesta ha permitido poner en marcha un segundo grupo en el municipio, denominado ‘+Saúde de nivel bronce’. Sus 33 integrantes participan en una actividad que busca incorporar el ejercicio a la vida cotidiana, combatir el sedentarismo y contribuir a que las personas mayores mantengan su autonomía y calidad de vida durante más tiempo.

Más allá de los beneficios físicos, la iniciativa ofrece un espacio de encuentro para los vecinos, que pueden compartir las sesiones de entrenamiento y disfrutar de una actividad colectiva. De este modo, el cuidado de la salud se convierte también en una oportunidad para relacionarse y mantenerse vinculados a la vida social del municipio.

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El programa se desarrolla mediante la colaboración del Concello de Santa Comba, la Fundación Deporte Galego, el Sergas y el Centro de Saúde Dr. Ángel M.ª Carracedo. Se enmarca en una iniciativa autonómica de promoción del envejecimiento activo que apuesta por el ejercicio físico prescrito como herramienta para mejorar el bienestar de las personas mayores.

En la presentación del nuevo grupo participaron integrantes del equipo médico del centro de salud, acompañados por la teniente de alcalde Noelia Baleato, el monitor Víctor Espasandín y la técnica municipal de Deportes Elisa Capelo.