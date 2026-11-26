Cartel anunciador de los actos del sábado Cedida

La Asociación de Vecino Grixoa de Esternando-Minas de Varilongo, en colaboración con la Asociación Oral de Galicia, organiza el I Certamen de Regueifa 'O Atrevido de Grixoa' que se celebra esta sábado, a partir de las 17.00 horas, en la Casa da Cultura de Santa Comba. Será un más que merecido homenaje a uno de los vecinos más ilustres de Grixoa de Esternande, el regueifeiro Xosé González Muíño fallecido hace 25 años.

En señal de reconocimiento a su figura el colectivo vecinal decidió organizar un certamen de regueifa al que se quiere dar continuidad. En esta edición inicial se contará con la presencia de destacados cultivadores del arte de la improvisación oral de Bergantiños y Terra de Xallas. Es el caso de Suso y Antonio de Xornes (Ponteceso), que competirán dialecticamente con el carballés Alberto Liñares y con la xalleira Yésica Nantón, representantes de las nuevas generaciones de cantantes de regueifa.

La programación incluye otras manifestaciones de la cultura tradicional gallega, caso de la actuación de los Gaiteiros da Baña y de integrantes de Axio Mouro, así como de las pandereteiras María de Mourelle (Boaña) y As Lerchas, de Agualada. Tampoco faltará la música de Acordeóns do Alborada, completándose el cartel con el cantautor Mini Rivas. La presentadora y conductora del acto será la periodista cabanesa afincada en Suíza, Alejandra Plaza.

Otro de los momentos destacados del programa de homenaje de este sábado a O Atrevido de Grixoa va a ser la presentación de una reedición actualizada del libro 'Regueifa dunha vida', publicado en el año 2008 por el Concello de Cabana y la Diputación de A Coruña. Se trata de una edición especial limitada de 500 ejemplares, en la que se han incluido nuevas fotos y textos de algún que otro escritor de Santa Comba, así como un prólogo a cargo de Xosé Manuel Abelenda, directivo de la AVV de Grixoa y sobrino del regueifeiro homenajeado que ha puesto su máximo empeño en este proyecto, al igual que en la grabación de un documental sobre la figura de su tío, aunque hasta última hora no se sabrá si este trabajo audiovisual podrá ser proyectado o no el sábado en la Çasa da Cultura de Santa Comba. En todos estos proyectos también ha sido clave la figura de Xosé Henrique Costas, lingüísta y catedrático de Filología Gallega en la Universidad de Vigo.

El prólogo escrito por Xosé Manuel Abelenda permite un acercamiento rápido a la figura de 'O atrevido', empezando por saber que tal 'alcume' se lo puxo la propia Guardia Civil y que algunos vecinos también le llamaban 'O Piñeiro'. El prologuista destaca asimismo de él su formación autodidacta y las múltiples profesiones que ejerció: "Foi gandeiro, poceiro, taberneiro, minero legalmente ou andando a roubeta e mesmo contrabandista de wolfram".