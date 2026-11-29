El público abarrotó el Multiusos de Santa Comba Cedida

El público respondió a lo grande en el I Certame de Regueifa O Atrevido de Grixoa, al punto de que más de 300 personas abarrotaron en la tarde del sábado el Multiusos de Santa Comba para asistir a un evento que consistió en un emotivo homenaje a Xosé González Muíño, el célebre regueifeiro de Grixoa de Esternande fallecido hace un cuarto de siglo.

Para perpetuar su nombre y divulgar su vida y su obra como cultivador del arte de la improvisación oral, la Asociación de Vecinos Grixoa de Esternande-Minas de Varilongo, en colaboración con la Asociación Oral de Galicia, decidió organizar este concurso-homenaje que llevaba mucho tiempo gestándose.

El del pasado sábado fue un acto en el que los sentimientos estuvieron en muchos momentos a flor de piel y en el que vecinos de Grixoa de Esternande y de Santa Comba en general se volcaron con la figura de O Atrevido. Entre los asistentes también figuraban muchos familiares del propio regueifeiro, entre ellos Xosé Manuel Abelenda, que acaba de reeditar el libro 'Regueifa dunha vida', libro publicado en el año 2008 el Concello de Cabana, en colaboración con la Diputación de A Coruña.

Una buena parte de los 500 ejemplares de que consta la nueva tirada, convenientemente actualizada y mejorada con nuevos textos y fotografías, se repartieron durante la propia gala del sábado, en la que el arte de la regueifa ocupó un lugar destacado.

Suso y Antonio de Xornes, Alberto Liñares (Carballo) y Yésica Nantón (Santa Comba), fueron los escogidos para participar en esta primera edición del certamen, en la que acabó siendo proclamada vencedora una Yésica Nantón que "jugaba" en casa. Su triunfo viene a confirmar que las nuevas generaciones del arte de la improvisación vienen pisando fuerte y que el futuro de la regueifa está asegurado.