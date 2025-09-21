Primera victoria del Bergantiños ante el Numancia en As Eiroas

Marru, autor de dos tantos, durante el encuentro ante el NumanciaRaúl López

El Bergantiños completó su particular semana fantástica al conseguir su primera victoria liguera tras superar por 3-1 al Numancia, firme candidato al ascenso y que llegaba este domingo a As Eiroas sin conocer la derrota en las dos primeras. El cuadro rojillo, que venía de imponerse al Estradense el miércoles en la Copa Federación, dominó un choque en el que Marru, que hizo dos tantos, brilló con luz propia. Álex Pérez sentenció al final tras el gol de Dani García.

Al filo de la media hora, Marru aprovechó un error en el inicio de la jugada de Joel y firmó un golpeo perfecto a la escuadra que supuso el 1-0. Tras el gol, se estiró el cuadro carballés ante un Numancia más peligroso con sus combinaciones. En una de ellas, el remate de Álex Gil lo desbarató Santi Canedo, muy acertado ante las acometidas de los hombres de Abel Segovia para mantener el 1-0 con el que se alcanzó el descanso.

El Bergan se replegó en los primeros minutos del segundo periodo en busca de una contra que resultara definitiva. Fue otro error en la salida desde atrás de la escuadra numantina la que posibilitó el robo de Nacho Pastor que acabó con el balón en las botas de Marru. Su remate le valió para firmar su doblete en la tarde y encauzar la victoria.

Sin embargo, la escuadra soriana aún tenía otra vida e hizo el 2-1 en el tramo final. Fue después de un balón largo que Jony colocó con el cuerpo para que Dani García golpeara de volea y batiera a Santi Canedo. Esta vez sí subió el tanto al marcador y animó a la formación visitante para buscar un empate que no llegó.

De hecho, fue el Bergantiños el que firmó la sentencia. En el tiempo de compensación, una contra con un balón en la parte derecha le sirvió a Álex Pérez para anotar el 3-1 con un zurdazo. Antes, Diego había tenido un disparo desde la frontal del área que detuvo Joel.

En definitiva, primera victoria del Bergantiños en liga ante un rival de campanillas y después de un partido muy completo por parte de todos sus jugadores, que no parecieron acusar el cansancio por el maratón de partidos de liga y copa que llevan acumulado en sus piernas. El triunfo llena al equipo de moral y confianza para afrontar sus próximos compromisos, tanto en la competición de liga como de copa.

Los sumados este domingo son tres puntos importantísimos, sobre todo por la forma en cómo se consiguieron y por la entidad del rival que había en frente. Los de Simón Lamas supieron leer muy bien lo que requería cada momento del partido y mostraron un gran nivel durante los 90 minutos de juego, pese a que el rival es uno de los favoritos a disputar los puestos de privilegio del grupo

La afición carballesa también disfrutó con su equipo y ya está pensando en la cita día en el que el equipo volverá a As Eiroas para jugarse un billeta para la próxima Copa del Rey ante el Ourense.