Un gol de Pablo Parafita da el triunfo al Sofán en Lalín

Los jugadores del Sofán celebrando el gol que le marcaron el domingo anterior al NegreriaRaúl López Molina

El Sofán fue el único equipo de la zona de la Costa que sumó los 3 puntos en la tercera jornada liguera de Preferente. Los carballeses lograron un importante triunfo (0-1) en el Manuel Ángel Cortizo, uno de los campos más difíciles de la categoría.

El Dumbría, por su parte, no pasó del empate en casa ante el Pol (1-1) mientras el Paiosaco caía derrotado en su visita al campo del O Val (1-0).

En Lalín se vio a un buen Sofán. Los carballeses venían de perder en casa ante el Negreira, otro de los cocos de la categoría.

Los de Pablo Torreira estuvieron muy seguros en el plano defensivo, mientras que en ataque supieron convertir una de las ocasiones de las que dispusieron.

Fue en el minuto 56 de partido, después de una buena jugada por banda con centro final y posterior rechace que recogió dentro del área Pablo Parafita para hacer el que sería definitivo 0-1.

Los visitantes dispusieron de alguna ocasión más, como una de Julián y otra del juvenil Yoel y, aunque no entraron, la fortaleza defensiva mostrada por el equipo permitió sumar 3 valiosos puntos.

Dumbría y Paiosaco

El Dumbría, por su parte, volvió a tropezar en casa, en donde no pasó del empate, tal y como le había sucedido en la jornada inaugural.

Visitaba O Conco un Pol que aún no había conseguido sumar en liga y que se adelantó en el minuto 58 de partido.

Los de Pablo Conde igualaron casi a renglón seguido y aunque quedaba media hora de partido por delante, el marcador ya no volvería a moverse.

El Paiosaco viajaba a Ferrol con 2 puntos en su casillero luego de otros tantos empates en las dos primeras jornadas ligueras.

Esta vez regresaron de vacío dado que O Val se impuso por 1-0, gol marcado por Pol a falta de 20 minutos